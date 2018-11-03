Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вопросы с местным колоритом. В этнографическом диктанте были «региональные задания». - Настоящему воину и честному чиновнику. Сегодня в поселке Нарышкино открыли памятник Александру Нарышкину. - После ремонта - занавес открывается. В Болховском ДК сегодня обновили сцену. - Одна на всех - любовь к Тургеневу. Сегодня в Орле начала работу всероссийская конференция.

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Вести-Орёл

2 ноября 2018 года







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