Завершается опрос по переименованию улицы Воробьева в Орле

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суббота
3.11.2018
17:23:35
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Завершается опрос по переименованию улицы Воробьева в ОрлеОпрос проводится администрацией Орла.
Жителям предлагают выбрать из двух вариантов: «ул. Воробьева», как прежде, и «ул. разведчика Воробьева».
Проголосовать жители могут до 4 ноября (включительно). Опрос находится на главной странице сайта администрации Орла на правой панели.
С инициативой о переименовании улицы выступил внук участника Великой Отечественной войны, ветерана внешней разведки Ивана Михайловича Воробьева.
Иван Михайлович Воробьев принимал участие в боевых действиях в составе частей 2-го Украинского фронта, привлекался к реализации крупномасштабной операции НКВД СССР «Березина» по дезинформации немецко-фашистского командования.
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