Новости версия для печати Завершается опрос по переименованию улицы Воробьева в Орле Опрос проводится администрацией Орла.



Жителям предлагают выбрать из двух вариантов: «ул. Воробьева», как прежде, и «ул. разведчика Воробьева». Проголосовать жители могут до 4 ноября (включительно). Опрос находится на главной странице сайта администрации Орла на правой панели. С инициативой о переименовании улицы выступил внук участника Великой Отечественной войны, ветерана внешней разведки Ивана Михайловича Воробьева. Иван Михайлович Воробьев принимал участие в боевых действиях в составе частей 2-го Украинского фронта, привлекался к реализации крупномасштабной операции НКВД СССР «Березина» по дезинформации немецко-фашистского командования.





Орловское Информбюро

3 ноября 2018 года







На главную страницу





