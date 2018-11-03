В Орловской области продолжается противогриппозная вакцинация

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суббота
3.11.2018
17:23:39
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В Орловской области продолжается противогриппозная вакцинацияВ регион уже поступила вся вакцина, которую планировали использовать из федерального бюджета. Продлена работа передвижных прививочных пунктов.
В этом году по национальному календарю планируется привить более 337 тысяч человек. На сегодняшний день вакцинировано пока 203 тысячи. В том числе 50 тысяч детей. Используется в основном вакцина «Совигрипп», в которую включена защита от предполагаемых в предстоящем эпидсезоне штаммов.
Кроме того, в состав вакцины входит вещество, которое стимулирует иммунный ответ организма на антигены вирусов гриппа. По словам медиков, переносятся прививки хорошо.
Вакцинация производится в поликлиниках по месту жительства. Также до 17 ноября продлена работа передвижных прививочных пунктов. По выходным дням бригады работают на местах ярмарок «Хлебосольных выходной» - это Комсомольская площадь, площадь Жукова и площадь перед ДК «Металлург».
Кроме того, в рабочие дни с 9 до 14 часов мобильная бригада располагается в районе торгового центра на Черкасской, по средам с 13 до 19 часов – рядом с торговым центром «Атолл», и по пятницам с 9 до 14 часов – у Многофункционального центра Орловской области.
По прогнозам, начало эпидемического сезона ожидается уже в середине декабря. Грипп- заболевание очень опасное, и лучший способ избежать его или облегчить его течение это вакцинация.
Кстати, врачи предупреждают: не стоит путать симптомы гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Лечение этих заболеваний разное.
Запомните: если недуг начался с насморка или боли в горле – это не грипп. Если температура от 37 до 38 это не грипп. Однако в любом случае лечение должен назначить только врач.
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