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В Орловской области продолжается противогриппозная вакцинация

В регион уже поступила вся вакцина, которую планировали использовать из федерального бюджета. Продлена работа передвижных прививочных пунктов.

В этом году по национальному календарю планируется привить более 337 тысяч человек. На сегодняшний день вакцинировано пока 203 тысячи. В том числе 50 тысяч детей. Используется в основном вакцина «Совигрипп», в которую включена защита от предполагаемых в предстоящем эпидсезоне штаммов. 
Ольга Артемова, зам. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе вакцинные штаммы по рекомендации ВОЗ на эпидемический сезон 2018-2019 годов. Это штамм А(Н1N1), штамм вируса гриппа А (Н3N2), и штамм гриппа группы В».
Кроме того, в состав вакцины входит вещество, которое стимулирует иммунный ответ организма на антигены вирусов гриппа. По словам медиков, переносятся прививки хорошо. 
Наталья Каменева, врач-инфекционист поликлиники № 2: «С конца августа нами активно было привито более 18 000 взрослого населения. На данный момент аллергических реакций на вакцину «Совигрипп» не зафиксировано. Вакцина переносится достаточно хорошо». 
Вакцинация производится в поликлиниках по месту жительства. Также до 17 ноября продлена работа передвижных прививочных пунктов. По выходным дням бригады работают на местах ярмарок «Хлебосольных выходной» - это Комсомольская площадь, площадь Жукова и площадь перед ДК «Металлург». 
 
Кроме того, в рабочие дни с 9 до 14 часов мобильная бригада располагается в районе торгового центра на Черкасской, по средам с 13 до 19 часов – рядом с торговым центром «Атолл», и по пятницам с 9 до 14 часов – у Многофункционального центра Орловской области
 
По прогнозам, начало эпидемического сезона ожидается уже в середине декабря. Грипп- заболевание очень опасное, и лучший способ избежать его или облегчить его течение это вакцинация. 
 
Кстати, врачи предупреждают: не стоит путать симптомы гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Лечение этих заболеваний разное. 
Надежда Кондратьева, главный врач детской поликлиники № 2: «Грипп это острая респираторная вирусная инфекция. Ее единственное отличие от остальных вирусных заболеваний это тяжесть течения, наличие большой интоксикации. Высокой температуры, головной боли и еще, что самое страшное, это осложнения со стороны легочной системы, сердечнососудистой системы у взрослых, нервной системы у детей». 
Запомните: если недуг начался с насморка или боли в горле – это не грипп. Если температура от 37 до 38 это не грипп. Однако в любом случае лечение должен назначить только врач.
 





Елена Литинская
3 ноября 2018 года

 


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