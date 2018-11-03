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Праздники пройдут под охраной

Обеспечивать безопасность жителей и гостей Орла в праздники будут сотрудники полиции, администрации города, подведомственных предприятий, организаций и учреждений.

По информации начальника УМВД России по городу Орлу Сергея Бахтина, в преддверии праздников сотрудники полиции провели обследование мест проведения массовых мероприятий и взяли эти участки под круглосуточную охрану.

4, 7 и 9 ноября маршруты движения нарядов полиции будут максимально приближены к памятникам, мемориальным комплексам, культовым сооружениям, стелам и надгробиям, а также к местам массового скопления людей.

В указанные дни вводится круглосуточное дежурство руководящего состава УМВД России по городу. Режим повышенной готовности вводится и в администрации Орла.

В случае возникновения сбоя систем жизнеобеспечения, террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуации горожанам предлагают обращаться по телефонам: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93, сообщает сайт городской администрации.