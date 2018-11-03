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Сегодня в Орловской области начинается реализация проекта «Социальная корзина»

Проект «Социальная корзина» направлен на обеспечение ценовой доступности для населения социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, сообщает информационный портал Орловской области.

На сегодняшний день идею поддержали крупные организации торговли: ООО «Мир вкуса» (ТЦ «Атолл»), гипермаркеты и супермаркет «Европа» (ООО «Европа»).

Ведутся переговоры с другими торговыми сетями.

На товары из «Социальной корзины» будут устанавливаться минимальные экономически обоснованные розничные цены. В магазинах они будут выделяться особыми стикерами оранжевого цвета.

Наименования продовольственных товаров из перечня социально значимых определяются организациями торговли по согласованию с департаментом промышленности и торговли Орловской области.