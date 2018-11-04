Новости версия для печати Сегодня – День народного единства День воинской славы России — День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.



Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.





Орловское Информбюро

4 ноября 2018 года







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