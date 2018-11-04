Новости версия для печати Руководители города Орла поздравляют жителей с Днем народного единства Уважаемые друзья! Поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного единства, символизирующим историческую победу над междоусобными войнами. Мы, россияне, относящиеся к разным национальностям, — единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Только вместе, плечом к плечу, в едином стремлении можно сделать Россию неизменно процветающей державой. В единстве наша сила, что подтверждено всей легендарной историей России, полной тяжелых испытаний и героических побед! День народного единства — символ высокой духовности и патриотизма россиян! Желаем вам, уважаемые сограждане, в этот важный для всей страны день праздничного настроения, мира, благополучия и радости каждому дому! Мэр Орла Василий Новиков,

Глава администрации Орла Александр Муромский.





Орловское Информбюро

4 ноября 2018 года







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