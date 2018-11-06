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В Орле к зимнему спортивному сезону подготовят 35 объектов

Хоккейные корты, ледовые площадки и лыжные трассы подготовят к грядущему зимнему сезону до 1 декабря. Соответствующее постановление подписал глава администрации Орла Александр Муромский.

Как сообщает сайт городской администрации, в Железнодорожном районе для спортивного отдыха жителей зальют два хоккейных корта (ул. Советская, 29 и ул. Привокзальная, 8), две ледовые площадки (ул. Абрамова-Соколова, 76 и ул. Лесная, 9), а также обустроят лыжную трассу (ул. Студенческая, 2).
 
В Советском районе зальют две открытые ледовые площадки (ул. Горького, 93 и ул. Пожарная, 52) и одну крытую (Наугорское шоссе, 82), обустроят хоккейный корт (ул. Трудовых резервов, 32) и лыжную трассу в парке Победы.
 
В Северном районе зальют пять хоккейных кортов (ул. Маринченко, 9б; ул. Бурова, 30; Московское шоссе, 163; Московское шоссе, 166; ул. Кузнецова, 2). Медведевский лес традиционно станет местом сбора любителей лыжного спорта.
 
В Заводском районе обустроят 19 объектов спорта, в том числе: 10 хоккейных кортов (ул. Черепичная, 14; ул. Комсомольская, 192, 252, 288, 312, 362; пер. Шпагатный, 4; ул. Розы Люксембург, 54; ул. Емлютина, 2; ул. Маяковского, 55), шесть открытых ледовых площадок (ул. Кромская, 10а; ул. Автовокзальная, 34; ул. Васильевская, 151; ул. Энгельса, 90; ул. Гагарина, 35а; ул. Зеленина, 4) и одна крытая (Кромское шоссе, 4), две лыжные трассы (лесополоса «Лужки» и спорткомплекс «Южный»).



Орловское Информбюро
6 ноября 2018 года

 


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