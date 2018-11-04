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Поздравление губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем народного единства

Уважаемые жители Орловской области!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!

Память о героических свершениях предков, незыблемые традиции гражданственности и патриотического служения Родине передаются из поколения в поколение, делают нас сильнее, объединяют многонациональное российское общество во имя новых побед. Под руководством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы преисполнены решимости сделать всё ради безопасности и процветания великой российской державы, ради мирной и благополучной жизни наших сограждан.

Орловщина – замечательный героический край с богатой культурой и традициями. Здесь живут талантливые люди, труженики, преданные своей малой родине и России.

Орловцы активно включились в решение ключевых вопросов жизни области. Это стремление самих граждан, их созидательную общественную энергию считаю важнейшим условием поступательного развития. Нам предстоит ещё многое сделать, чтобы наша область стала по-настоящему процветающим регионом с высоким качеством жизни, сильной экономикой, развитой социальной сферой. Убежден, что работая вместе, опираясь на опыт старшего поколения, энергию и таланты молодёжи, на всех активных граждан, социально ответственный бизнес и поддержку федерально центра, мы обязательно добьёмся решения всех поставленных задач.

Дорогие друзья! От души желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Орловской области и всей России.





Счастья, мира и благополучия!





С праздником!

А. Е. Клычков.



Губернатор Орловской области