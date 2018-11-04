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воскресенье
4.11.2018
18:30:15
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В День народного единства в Орле на площади им. Ленина состоялась Всероссийская акция «Хоровод Единства»В акции приняли участие горожане, представители областной и городской власти, студенты, представители общественных организаций и объединений. Количество участников мероприятия по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в 2 раза - до 800 человек. В 2017 году к акции присоединились около 300 орловцев, сообщает информационный портал Орловской области.
Участники водили хороводы под музыку. Акция нацелена на объединение людей разных традиций и культур на основе взаимоуважения, любви, дружбы и добра.
На площади угощали кашей и чаем, приготовленными на полевой кухне.
Организаторы акции - общественные объединения «Вечёрки в Орле», «Орловские хороводы» и Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».
Всероссийская акция «Хоровод Единства» в этом году охватила более 100 городов России в рамках фестивального проекта «Хороводы России».
Фото пресс-службы администрации г. Орла
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