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В период со 2 по 5 ноября на территории Орловской области было зарегистрировано 53 ДТП

Из них 10 ДТП с пострадавшими, в результате 12 человек получили телесные повреждения, 1 погиб.

2 ноября в 17:45 водитель «Рено Сандеро» двигался по автодороге Болхов - Орел – Витебск. На 57 километре произошло столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Шкода Октавия». В результате ДТП водитель и пассажир «Шкоды» получили телесные повреждения.

2 ноября в 22:25 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог автодороги М-2 «Крым» (409 километр) произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля «ВАЗ-21074», двигаясь по переклку Козина поселка Кромы, при пересечении автодороги М-2 «Крым» не уступил дорогу автомобилю «Лада-Гранта», двигавшемуся по главной дороге. В результате ДТП в Кромскую ЦРБ доставлены два человека: пассажир и водитель автомобиля «ВАЗ-21074», не госпитализированы.

3 ноября в 18:30 водитель автомобиля «Рено Дастер» двигался по автодороге «Орел-Тамбов», и в районе 3 километра произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, после чего произошел наезд на пешехода автомобилем «Джили Эмгранд», который двигался сзади попутно. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. По предварительным данным, светоотражающие элементы на одежде пешехода отсутствовали.

4 ноября в 12:30 водитель автомобиля «БМВ-318» следовал по улице Салтыкова-Щедрина и в районе д.37А на регулируемом перекрестке улиц С.-Щедрина - Пионерская произошло столкновение с транспортным средством «ГАЗ-3110», который следовал по ул.Пионерской, с последующим наездом обоих автомобилей на препятствия - пешеходные ограждения. В результате ДТП водитель и пассажир «БМВ» получили телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу им. Семашко. После осмотра пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.

5 ноября в 12:40 водитель мотоцикла «Урал», находясь в состоянии опьянения, управлял данным транспортным средством, не имея права управления, двигался по грунтовой автодороге в деревне Карташовка Колпнянского района. Около дома №71 водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, после оказания первой медицинской помощи отпущен домой.

5 ноября в 15:25 водитель автомобиля «ВАЗ-21123», при движении по автодороге Кромы-Макеево-Кривчиково не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Киа Сорренто». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» с телесными повреждениями был доставлен в Кромскую ЦРБ. Не госпитализирован.


Орловское Информбюро
6 ноября 2018 года

 


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