В Орле в бассейне аквацентра пострадал пятилетний ребенок

|
вторник
6.11.2018
14:52:48
|
|
В Орле в бассейне аквацентра пострадал пятилетний ребенокСК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело по факту оказания спортивно-оздоровительных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Инцидент произошел еще в июне этого года.
Как сообщает сайт регионального Следственного комитета, 23 июня 2018 года в аквацентре «Азбука плавания» пятилетний ребенок прыгнул в бассейн, в котором находился под водой около двух минут, до оказания ему помощи. В результате попадания воды в дыхательные пути у ребенка был диагностирован аспирационный синдром, что повлекло причинение легкого вреда здоровью.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта