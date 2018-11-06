Новости версия для печати В Орле в бассейне аквацентра пострадал пятилетний ребенок СК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело по факту оказания спортивно-оздоровительных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Инцидент произошел еще в июне этого года.



Как сообщает сайт регионального Следственного комитета, 23 июня 2018 года в аквацентре «Азбука плавания» пятилетний ребенок прыгнул в бассейн, в котором находился под водой около двух минут, до оказания ему помощи. В результате попадания воды в дыхательные пути у ребенка был диагностирован аспирационный синдром, что повлекло причинение легкого вреда здоровью.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

6 ноября 2018 года







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