Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Контрольная статистическая закупка. Цены на продукты озвучили сегодня на совещании в администрации области.



- Сила - в единстве. Орел вместе со всей страной влился в "Хоровод Единства"



- Мяч в развитие студенческого футбола. В Орле проходят игры национальной студенческой футбольной лиги.



- Забота о домашних любимцах. Как спасают животных в экстренных ситуациях?





Вести-Орёл

6 ноября 2018 года







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