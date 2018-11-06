Новости версия для печати На совещании в администрации Орловской области сегодня озвучили цены на продукты Яблоки, морковь, молоко и яйца в регионе дешевеют. Мука, крупа гречневая и сахар - дорожают. Сегодня на заседании правительства говорили о ценовой ситуации на потребительском рынке.



По данным Орёлстата, стоимость набора из 24-х социально-значимых продовольственных товаров в регионе составляет 2567 рублей. За последний месяц она выросла на 0.6 %. На ярмарках выходного дня (а таких в регионе сегодня действует 67 площадок) цены существенно ниже - на 13%. В целом же ситуация на потребительском рынке стабильна, - отметили в региональном правительстве. Кроме того, в регионе началась реализация проекта «Социальная корзина». К ней присоединились крупные торговые сети.

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Есть целая группа товаров, на которые применяется минимальная наценка - не более 2%. Данная группа товаров выделяется отдельным ценником оранжевого цвета, в виде корзиночки, называется «Социальная корзина». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Если мы активно не будем создавать условия для реализации продуктов собственных производителей, не будем создавать условия для реализации на ярмарках выходного дня, в магазинах собственных производителей, мы никогда ничего не проконтролируем. Мы будем лишь заниматься мониторингом цен».





Надежда Невматулина

6 ноября 2018 года







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