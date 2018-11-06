Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
6.11.2018
14:52:55
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Тургенев. Live
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

На совещании в администрации Орловской области сегодня озвучили цены на продукты

Яблоки, морковь, молоко и яйца в регионе дешевеют. Мука, крупа гречневая и сахар - дорожают. Сегодня на заседании правительства говорили о ценовой ситуации на потребительском рынке.

По данным Орёлстата, стоимость набора из 24-х социально-значимых продовольственных товаров в регионе составляет 2567 рублей. За последний месяц она выросла на 0.6 %. На ярмарках выходного дня (а таких в регионе сегодня действует 67 площадок) цены существенно ниже - на 13%. В целом же ситуация на потребительском рынке стабильна, - отметили в региональном правительстве. Кроме того, в регионе началась реализация проекта «Социальная корзина». К ней присоединились крупные торговые сети.
Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Есть целая группа товаров, на которые применяется минимальная наценка - не более 2%. Данная группа товаров выделяется отдельным ценником оранжевого цвета, в виде корзиночки, называется «Социальная корзина».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Если мы активно не будем создавать условия для реализации продуктов собственных производителей, не будем создавать условия для реализации на ярмарках выходного дня, в магазинах собственных производителей, мы никогда ничего не проконтролируем. Мы будем лишь заниматься мониторингом цен».



Надежда Невматулина
6 ноября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта