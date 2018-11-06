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В Орле отметили День народного единства

Дата в календаре появилась сравнительно недавно, но события, о которых она напоминает, произошли четыре столетия назад.

Подвиг Минина и Пожарского и их дружин до сих пор говорит о патриотизме и о силе единства народа. В борьбе за свободу и независимость государства объединились ремесленники и торговцы, крестьяне и дворяне, воины и духовенство. Входили в ополчение и татарские отряды. Поход дружины от Нижнего Новгорода до Москвы занял больше восьми месяцев. С начала сентября у стен столицы шли тяжелые бои. 4 ноября войско Речи Посполитой сложило оружие, народные ополченцы торжественно вошли в Кремль.

По преданию, судьбоносное для России событие произошло с помощью и под покровительством Божией Матери. Этот день стал концом смутного времени и началом большого православного праздника – Дня Казанской Иконы Божией матери. И спустя столетия православные христиане вновь объединяются в молитве, начиная праздничный день с торжественного богослужения.

В приходах и на городских улицах люди вспоминали важные для страны события. В Орле в День единства решила выяснить, помнят ли орловцы историю родной страны. Респонденты практически на все вопросы отвечали правильно. И еще отмечали - праздник, рожденный историей, важен и значим для современной России.

Слова о силе единения звучали и с трибуны.
Олег Минкин, первый зам. главы администрации города Орла: «Во все времена объединение народа было, есть и будет главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. И такая историческая основа объединяет наше прошлое, настоящее и будущее. Именно в единении народа видится развитие и процветание российского государства, его могущества, его величия, его суверенитета».
К полудню на центральной площади Орла осталось мало свободного места – горожане и гости областного центра, молодежь и люди старшего поколения собрались, чтобы принять участие в «Хороводе Единства». Акция объединила свыше ста городов России.
Евгения Серебрянникова, региональный координатор хороводного движения в Орле: «Пришедшие сюда люди, это люди, которые в этот день хотят поддержать вою страну, свой город, своих друзей и объединиться, встав в хоровод, взявшись за руки, тем самым продемонстрировав силу нашей нации, силу нашей России».
В этот день хоровод собрал сотни человек разного возраста, национальностей и вероисповеданий. Как говорят организаторы праздника, этот простой народный танец, словно цепь времен, которая символизирует собой неразрывную связь поколений, силу и единство нашего народа.


Мария Семак
6 ноября 2018 года

 


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