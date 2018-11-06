Новости версия для печати В Орловском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей ДТП произошло 3 ноября в Орловском районе на трассе Орел-Тамбов у поворота к поселку «Телецентр».



Неосторожный пешеход угодил под две легковых иномарки поочередно. Помимо пешего участника движения невольными участниками ДТП стали водители автомобилей «Рено» и «Джилли».

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «3 ноября в 18:30 водитель, управляя «Рено Дастер», следовал по автодороге Орел-Тамбов. В районе третьего километра допустил наезд на пешехода - мужчину 1985 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. После чего наезд на данного пешехода допустил водитель, управлявший автомобилем «Джилли». В результате ДТП пешеход скончался на месте». Восстанавливая картину ДТП, инспекторы предположили: первая машина задела пешехода по касательной. При падении мужчина угодил прямиком под колеса второго автомобиля, водитель которого не смог избежать наезда. По словам обоих автомобилистов, пешеход шел через перекресток в неустановленном месте, разговаривая по мобильному телефону и не обращая внимания на транспорт.





Иван Суверин

6 ноября 2018 года







На главную страницу





