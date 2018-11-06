Новости версия для печати «Обитель милосердия». Документальный фильм. ч.2 В первой части фильма «Обитель милосердия» мы рассказали об истории появления на Орловской земле единственного в России женского монастыря во имя святой блаженной Ксении Петербуржской.



Повседневная жизнь монастыря связана с каждодневным трудом и непрестанной молитвой. Но это лишь часть монастырского быта. Чем ещё наполнены будни сестер и игуменьи монастыря матушки Ксении?



Об этом мы и расскажем во второй, заключительной, части нашего фильма «Обитель милосердия», который выйдет в эфир в пятницу 16 ноября на телеканале «Россия 24» в 21 час.





Александр Митрошин

6 ноября 2018 года







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