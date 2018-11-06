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В субботу днем в Заводском районе Орла загорелся частный жилой дом

Огонь быстро охватил чердачную часть строения. Прибывшим на место ЧП спасателям удалось быстро локализовать пожар, не допустив его распространения.

Первый сигнал о пожаре на пульт 112 поступил около двух часов дня. В считанные минуты в Ленинградский переулок прибыла дежурная смена специализированной пожарно-спасательной части. На помощь коллегам поспешили огнеборцы Советского района.  
Александр Маслов, зам. начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытии на место было установлено, что объектом пожара является частный жилой дом. Происходит загорание кровли на площади 30 метров квадратных. Объявлен ранг пожара 1-бис. Ликвидировано открытое горение, пострадавших, погибших нет. Пожар потушен в тех масштабах, которые он принял на момент прибытия первого пожарного подразделения».
Тушение пожара прошло без особых затруднений, а вот его происхождение вызвало у спасателей недоумение и, возможно, имело самый экзотический характер. По утверждению жильца дома, пожар вспыхнул вследствие самовозгорания строительно-монтажной пены. Как пояснил мужчина, он решил заделать трещину в стене с помощью монтажной пены, и как только он начал это делать, пена вспыхнула. Злополучный баллон мужчина приобрел в ближайшем магазине всего за полчаса до пожара. Жилец убежден: источников огня, тепла или проводки под током в месте проведения работ не было.
 
Пожарным удалось не допустить пожара внутри дома. Однако водой интерьеру был причинен значительный урон. 
Не говоря уже о кровле, лишиться которой в начале ноября для жильцов – настоящая катастрофа. 
 
Погорельцы попросили нашу съемочную группу обратиться от их имени в прокуратуру области с просьбой, во-первых, восстановить права жильцов, а во-вторых, исследовать подозрительную пену и изъять из продажи опасный товар.





Иван Суверин
6 ноября 2018 года

 


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