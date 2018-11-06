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От записи - к прямому эфиру

Сегодня на «Радио России. Орёл» стартует новый вечерний радиоканал. Каждый будний день в прямом эфире будет выходить программа «Говорит Орёл». Актуальные вопросы будут обсуждаться с разными гостями, вопросы задать смогут и жители. Диалог между всеми сторонами обеспечат опытные ведущие.

«Говорит Орел» - эти позывные помнит не одно поколение радиослушателей. «Радио России. Орел» прошло путь от УКВ до цифры. На нее перешли в феврале этого года. Новые технологии требуют современных форматов. С сегодняшнего дня «исторические позывные» станут частью 21 века. Именно их вы будете слышать в эфире вечернего радиоканала. За оперативность в нем отвечает новостной блок, за аналитику - ведущие и интересные люди, актуальность диктует сама жизнь. В прямом эфире 50 минут в формате живого общения будут говорить о проблемах и достоянии региона. Темой первого выпуска выбрали «Благоустройство».  
Юрий Левин, ведущий радиоканала «Говорит Орёл»: "Подразумевается, что будут звонить и говорить с нами наши слушатели - жители города Орла и области и вступать с нами в прямой диалог».
От диалога и отталкивались, когда решали, каким должен быть вечерний эфир. Решили, что между жителями и гостями студии должно быть живое общение. Творческие силы на этот проект направила вся редакция радиостанции – это их совместное детище. На пилотную неделю верстка готова. Сегодня в эфире слушаем - съедобную рубрику. 
Максим Шилов, шеф редактор группы информационных программ РВ: «Сегодня изюминкой будет новая небольшая кулинарная программа «Кушать подано». Мы сделали не большой цикл, в котором будем рассказывать, что любил покушать Иван Сергеевич Тургенев. Соответственно, мы этот цикл запускаем к 200-летию нашего великого земляка».
Вызов времени - принят. Эфир обещает быть живым. «Говорить Орел» будет ежедневно по будням с 18:10 до 19:00.

Звонить и задавать свои вопросы можно по телефону (4862) 43-51-87, WhatsApp и Viber - 8-920-80-84-000.
 





Анна Вайсергисер
6 ноября 2018 года

 


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