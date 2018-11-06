Новости версия для печати В театре «Свободное пространство» состоялась премьера спектакля «Фокстрот 12-ти стульев» Любимое многими произведение Ильфа и Петрова стало для зрителей большим и очень веселым сюрпризом. И, только на премьере, кстати, зрители смогли перед началом спектакля окунуться в ту самую атмосферу 30-хх годов, когда была написана книга.



Теперь у «Свободного пространства» есть свой Остап и свой Киса Воробьянинов. Совершенно неожиданные, молоды, танцующие. Спектакль поставил режиссер и балетмейстер Олег Николаев, с которым театр сотрудничает десятки лет. Заслуженный артист Украины работал здесь над постановками «Белый клык», «Иисус Христос - суперзвезда», «Письма памяти» и многими другими.

Валерий Лагоша, художественный руководитель театра «Свободное пространство»: «Захотелось чего-то праздничного и отдыхающего. Я у него спросил, он сказал –«12 стульев». И вот труппа опять заплясала!». Отдыхать, фотографироваться и вовсю развлекаться начали еще до спектакля. В фойе театра устроили несколько локаций, отвечающих духу книги знаменитых сатириков. Можно было перекусить в буфете, выгодно поменять валюту, посмотреть на первых пионеров, поучаствовать в шахматном турнире. Словом, нужная атмосфера захватила зрителя буквально с крыльца.



Но вот, гонка за тем самым единственным, драгоценным стулом началась. И на сцене появляются Ильф и Петров, которые и рассказывают зрителю неувядающую историю великого комбинатора. И все танцуют! Но при этом не забывают о стопроцентном попадании в образ.

Олег Николаев, заслуженный артист Украины, режиссер-постановщик спектакля: «Для артиста драмы главное - сделать образ. Не танцевать и не петь, а в этом танце и в этой песне сделать образ, сделать так, чтобы люди заплакали или засмеялись, это разные вещи, совершенно разные жанры и разные амплуа, и работать в этом жанре для меня большое удовольствие». Главную роль исполнил Сергей Козлов. Его Остап Бендер, как считает он сам, невероятно обаятельная фигура.

Сергей Козлов, исполнитель роли Остапа Бендера: «Мне кажется, в Остапе Бендере есть все качества – положительные, мужские. Мне кажется, влюблены в него многие». Зритель увидел абсолютно всех героев этой неувядающей, искрометной, веселой и немного грустной истории. Эллочку-людоедку и инженера Щукина, мадам Грицацуеву, отца Федора и каждый выписан с любовью и юмором. А борьба за стул с драгоценностями мадам Петуховой – вечна!



Отдельно стоит упомянуть художника спектакля - Полину Мищенко, которая используя старые афиши и фотографии смогла создать эту неповторимую атмосферу. Спектакль и вправду получился веселым, динамичным и необычным. Такого поклонники театра не видели давно. Словом, лед тронулся, и командовать парадом, как всегда, будет он!





Эва Стасюлевич

6 ноября 2018 года







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