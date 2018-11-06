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В галерее Андрея Курнакова прошел поэтический вечер Игоря Свеженцева

Игорь Свеженцев – наш коллега, журналист, автор документального кино, поэт и писатель. В Орле его хорошо знают, когда-то он работал и в нашей телерадиокомпании. Теперь Игорь работает на столичных каналах, но по-прежнему пишет стихи и прозу и с удовольствием читает друзьям.

Поводом для встречи стала выставка иллюстраций Андрея Турбина. Художник Турбин и поэт Свеженцев дружат со времен юности и много лет подряд сотрудничают. Когда-то они вместе написали книгу, Турбин всегда с удовольствием иллюстрирует стихи и прозу друга. Последняя совместная работа потребовала пятидесяти иллюстраций.
Андрей Турбин, художник-иллюстратор: «Я считаю, получилось довольно забавно, много иллюстраций и, в общем-то, я получил большое, громадное удовольствие, иллюстрируя книгу друга».
Новая книга Игоря Свеженцева вышла из печати в этом году. Называется она «МифоТворчество». Сам автор говорит, что это стихи и сказка для взрослых детей. Но свой поэтический вечер Игорь Свеженцев начал поэмой, которую закончил пару месяцев назад.
Игорь Свеженцев, поэт, автор документального кино: «Это «Сказ о ливенской крепости». 400 лет назад гетман Сагайдачный сжег мои родной город, я не мог пройти мимо этого события и разразился. Это летом написано. И написал небольшую сказочку еще».
На поэтическом вечере сначала вспомнили о годах учебы, когда все были еще совсем молодыми и только выбирали свои дороги, а после, конечно же, зазвучали стихи.

На вечере были представлены книги поэта разных лет. Огромный интерес вызвала сказка «Добрый король Людомир», которая показалась всем и саркастичной, и действительно смешной. Впрочем, собравшиеся давно знают поэта и отдают дань его таланту.
Влад Дражников, участник поэтического вечера: «Я Игоря ценю как человека и как творца с большой буквы, нас связывают теплые дружеские отношения на протяжении нескольких десятилетий, мне очень близко его творчество».
Книга «МифоТворчество» увидела свет в одном из орловских издательств, тираж у нее небольшой, но найти и почитать действительно стоит. Это именно те стихи, где каждый находит что-то лично для себя.


Эва Стасюлевич
6 ноября 2018 года

 


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