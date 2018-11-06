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В Орловской области продолжается подготовка к государственной кадастровой оценке объектов недвижимости

Она затронет все виды: от земель до жилых домов, квартир и офисов. Этот вопрос сегодня обсуждали в региональном правительстве.

Сейчас в региональной базе 3333 объекта. Завершить сбор и обработку информации для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости нужно до 1 января 2019 года. При этом руководитель департамента госимущества и земельных отношений Ольга Платонова выразила озабоченность, что не все районы успеют в срок провести эту работу. Потому как шесть сельских поселений оказались в аутсайдерах. Но у них есть еще неделя, чтобы предоставить информацию. Глава региона призвал глав районов к детальному, взвешенному и результативному подходу. Ведь актуализация налогооблагаемой базы - это поступление денежных средств в бюджеты всех уровней.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нам с вами нужно выстроить очень тонкую грань, по которой все жители, в том числе и собственники малых объектов, больших объектов, собственники земельных участков разного рода и разной территории должны с пониманием к этому подходить. То, что будут оспаривать - это объективность и реальность. Это право гражданина и юридического лица. И я думаю, что мы к этому тоже должны быть готовы».



Надежда Невматулина
6 ноября 2018 года

 


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