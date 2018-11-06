Перспективы развития бизнеса сегодня обсудили на встрече губернатора Андрея Клычкова с предпринимателями

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вторник
6.11.2018
23:50:55
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Перспективы развития бизнеса сегодня обсудили на встрече губернатора Андрея Клычкова с предпринимателямиПлощадкой для диалога стала территория среднерусского института управления - филиала РАНХиГС. Именно здесь и прошли обсуждения долгосрочной стратегии на период до 2035 года.
Свою оценку предпринимательской деятельности дала Общественная палата. Экономика Орловщины после нескольких лет спада вновь набирает обороты, как доказательство в рейтинге инвестиционного климата с 47 места поднялись на 27, теперь надо не только удержать позиции, но и двигаться вперед. Глава региона предложил принять участие предпринимателям в Сочинском и Санкт-Петербургском экономическом форумах, не только представив стенд региона, но и конкретные бизнес-идеи и разработки. Говорили и о создании единого центра, куда в будущем сможет обратиться любой предприниматель и решить все вопросы.
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