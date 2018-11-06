Новости версия для печати Перспективы развития бизнеса сегодня обсудили на встрече губернатора Андрея Клычкова с предпринимателями Площадкой для диалога стала территория среднерусского института управления - филиала РАНХиГС. Именно здесь и прошли обсуждения долгосрочной стратегии на период до 2035 года.



Свою оценку предпринимательской деятельности дала Общественная палата. Экономика Орловщины после нескольких лет спада вновь набирает обороты, как доказательство в рейтинге инвестиционного климата с 47 места поднялись на 27, теперь надо не только удержать позиции, но и двигаться вперед. Глава региона предложил принять участие предпринимателям в Сочинском и Санкт-Петербургском экономическом форумах, не только представив стенд региона, но и конкретные бизнес-идеи и разработки. Говорили и о создании единого центра, куда в будущем сможет обратиться любой предприниматель и решить все вопросы.





Татьяна Напольских

6 ноября 2018 года







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