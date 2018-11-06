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Что такое социальное предпринимательство, и какие проблемы оно решает?

Этой теме был посвящен Межрегиональный слет социальных предпринимателей, который впервые прошел в Орле. Организаторами выступили Союз «Орловская торгово-промышленная палата», Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» и правительство Орловской области. Является ли Орловская область перспективным регионом для развития социального предпринимательства? Ответы в нашем материале.

Мэтры социального предпринимательства из семи регионов ЦФО встретились в Орле вместе. Говорили и обсуждали, как правильно «инвестировать в добро».
Виталий Фатеев, эксперт Фонда «Наше будущее» (г. Орел): «Само определение «социальный предприниматель» только набирает массовость и популярность, оно еще не закреплено на уровне правительства, то есть готовится законодательство, в следствии чего именно социальный предприниматель получит максимальную поддержку, ведь это смесь добрых дел и бизнеса».
Светлана Ковалева президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»: «Цели наши просты: первая - это популяризация социального предпринимательства, следующее - информирование социальных предпринимателей об имеющихся мерах поддержки, и последняя - цель – обучение».
Социальное предпринимательство, прежде всего, направлено на решение социальных, экологических проблем. В отличие от благотворительности этот вид бизнеса должен приносить прибыль. В России развитие этого направления осуществляется во многом благодаря поддержке Фонда «Наше будущее», эксперты которого открыто говорят о том, что Орловская область является перспективным регионом для развития этого вида предпринимательства.
Владимир Якимец, эксперт Фонда "Наше будущее"(г. Москва): «Я вижу, что есть сформировавшаяся и, кстати, своевременная возможность сделать быстрый рывок».
На слете говорили о механизмах поддержки, проблемах оказания социальных услуг и результатах деятельности. Фондом было подписано соглашение о сотрудничестве с Союзом «Орловская торгово-промышленная палата». Поддержало слет и правительство Орловской области. Ведь такие встречи в какой-то степени закладывают фундамент на будущее. 
Максим Шматов, главный эксперт Центра Социального предпринимательства и социальных инноваций: «Когда они начинают общаться, они понимают, что есть сообщество, у них есть чувство локтя, диалог с властью и есть информация, что будет дальше. Это такая ситуация, когда есть некая защищенность. А когда есть защита, есть фундамент, тогда есть возможность двигаться вперед».
Встреча экспертов и практиков показала, что, скорее всего, это мероприятие в нашем городе станет ежегодным





Юлия Опанасюк
6 ноября 2018 года

 


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