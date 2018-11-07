Сегодня парковку в центре Орла временно запретят

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среда
7.11.2018
18:32:33
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Сегодня парковку в центре Орла временно запретятОб этом сообщили в областном управлении ГИБДД.
До 9:45 нельзя оставить личный транспорт от памятника Лескову до улицы Гостиной, а до 11:30 - на парковках возле площади Ленина - у гостиницы «Салют» и у дома № 28 по улице Горького. Ограничение связано с проведением демонстрации, посвященной 101 годовщине Октябрьской социалистической революции.
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