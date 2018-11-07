Новости версия для печати Если водитель вам нахамил До 19 ноября в управлении Роспотребнадзора открыта телефонная «горячая» линия» по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.



Каршеринг – это аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой. Интересующие вопросы можно задать по рабочим дням с 9:00 до 18:00. Обращаем внимание на 45-минутный перерыв с часу дня.

Телефоны «горячей линии»: - в г. Орле: 8 (486 2) 42-26-75 , 8 (4862) 41-52-52 ;

, 8 (4862) ; - в г. Ливны: 8 (486 77) 7-13-34 ;

; - в г. Мценске: 8 (486 46) 4-15-39 ;

; - в п. Кромы 8 (486 43) 2-15-98 ;

; - в п. Верховье 8 (486 76) 2-47-27. Также можно обратиться в общественную приемную управления Роспотребнадзора на Наугорском шоссе, 2А в Орле.





Вадим Багринцев

7 ноября 2018 года







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