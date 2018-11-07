Если водитель вам нахамил

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среда
7.11.2018
18:32:47
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Если водитель вам нахамилДо 19 ноября в управлении Роспотребнадзора открыта телефонная «горячая» линия» по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.
Каршеринг – это аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой. Интересующие вопросы можно задать по рабочим дням с 9:00 до 18:00. Обращаем внимание на 45-минутный перерыв с часу дня.
Телефоны «горячей линии»:
Также можно обратиться в общественную приемную управления Роспотребнадзора на Наугорском шоссе, 2А в Орле.
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