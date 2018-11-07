Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
7.11.2018
18:32:43
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Тургенев. Live
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП

Из них 4 ДТП с пострадавшим, в результате 5 человек получили травмы, среди них четырехлетний ребенок.

6 ноября в 9:15 водитель, управляя автомобилем «Хендай», двигаясь со стороны г. Курска в направлении г. Орла, не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди попутно транспортного средства «Ауди 80» и допустил столкновение с ним. В результате ДТП пассажир «Ауди» – женщина 1953 г.р. получила телесные повреждения, госпитализирована в Троснянскую ЦРБ.

6 ноября в 09:55 водитель, управляя автомобилем «Тойота РАФ-4», двигалась по ул. Маяковского и в районе д.56 допустила столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который двигался по ул. Н.Неман. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажир автомобиля «Тойота» - девочка 2014 г.р. и пассажир «Лады» - мужчина 1958г.р. Им оказана медицинская помощь, не госпитализированы.

6 ноября в 19:20 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Туарег», двигался по автодороге Орел-Тамбов и в районе 15 километра произошел наезд на пешехода – мужчину 1976 г.р., который двигался по проезжей части в попутном направлении, с последующим наездом на пешехода автомобиля ДАФ с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован.

7 ноября в 00:15 водитель, управляя трамваем, следовала по ул. Пушкина и в р-не дома №44 по ул. Пушкина произошел наезд на неустановленного пешехода мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения трамвая на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован.


Орловское Информбюро
7 ноября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта