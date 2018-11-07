Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП Из них 4 ДТП с пострадавшим, в результате 5 человек получили травмы, среди них четырехлетний ребенок.



6 ноября в 9:15 водитель, управляя автомобилем «Хендай», двигаясь со стороны г. Курска в направлении г. Орла, не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди попутно транспортного средства «Ауди 80» и допустил столкновение с ним. В результате ДТП пассажир «Ауди» – женщина 1953 г.р. получила телесные повреждения, госпитализирована в Троснянскую ЦРБ.



6 ноября в 09:55 водитель, управляя автомобилем «Тойота РАФ-4», двигалась по ул. Маяковского и в районе д.56 допустила столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который двигался по ул. Н.Неман. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажир автомобиля «Тойота» - девочка 2014 г.р. и пассажир «Лады» - мужчина 1958г.р. Им оказана медицинская помощь, не госпитализированы.



6 ноября в 19:20 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Туарег», двигался по автодороге Орел-Тамбов и в районе 15 километра произошел наезд на пешехода – мужчину 1976 г.р., который двигался по проезжей части в попутном направлении, с последующим наездом на пешехода автомобиля ДАФ с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован.



7 ноября в 00:15 водитель, управляя трамваем, следовала по ул. Пушкина и в р-не дома №44 по ул. Пушкина произошел наезд на неустановленного пешехода мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения трамвая на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован.





Орловское Информбюро

7 ноября 2018 года







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