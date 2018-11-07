Новости версия для печати В Орле отметили очередную годовщину Октябрьской революции Сегодняшнее туманное утро в самом центре Орла расцветили красные полотна. По главной пешеходной улице прошли представители регионального отделения КПРФ. Сегодня 101-ая годовщина Октябрьской революции.



После шествия состоялся митинг на площади Ленина, где говорили о достижениях Великого Октября и о сегодняшних проблемах. Конечно, возложили цветы к памятнику вождю революции.



С этой датой всех поздравил губернатор области Андрей Клычков. Он отметил, что «этот день вошел в историю как дата создания первого в мире социалистического государства. И уже поэтому это - великой историческое событие. Наши соотечественники в 20 веке добились невероятных свершений, советский народ внес решающий вклад в победу над фашизмом, первым покорил космос, заложил фундамент социально-экономического развития страны, достижениями которой мы пользуемся до сих пор. Эти страницы нашей истории останутся поводом для гордости и ориентиром, на который нужно равняться, но и делать выводы, объективно оценивая историю». В завершение губернатор пожелал всем здоровья, благополучия и реализации всех планов.







Татьяна Напольских

7 ноября 2018 года







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