Накануне в Орле в ДТП пострадал четырехлетний ребенок

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среда
7.11.2018
18:32:50
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Накануне в Орле в ДТП пострадал четырехлетний ребенокПричиной ДТП, в котором пострадала маленькая пассажирка, стало не состояние дорог, а нарушение правил дорожного движения, допущенное мамой-автомобилисткой. О первых результатах административного дознания по факту ДТП сообщили сегодня в орловской Госавтоинспекции.
Авария произошла на пересечении улиц Маяковского и Нормандии-Неман. Роковую ошибку на перекрестке допустила женщина за рулем «Тойоты РАФ 4». Иномарка двигалась по Маяковского в направлении улицы МОПРа и в районе дома № 56 столкнулась с «Ладой Ларгус», которая ехала по Нормандии-Неман в сторону улицы Гагарина.
В ДТП пострадала маленькая пассажирка «Тойоты», правда, от серьезных повреждений 4-хлетнюю девочку уберегло детское автокресло. Кроме того, травмы в ДТП получил 60-летний пассажир «Лады». Согласно итогам дознания, правила на перекрестке нарушила автомобилистка, управлявшая «Тойотой». На этом участке главная дорога меняет направление, и водители, не заметившие знаков, нередко допускают аварии.
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