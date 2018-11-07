Новости версия для печати Орловский Роспотребнадзор забраковал более 640 литров незамерзайки В составе изъятой продукции специалисты нашли метиловый спирт.



Проверки торговых точек, реализующих стеклоомывающую жидкость, длятся с 2017 года. По итогам 85 рейдов продавцы ядовитой незамерзайки были оштрафованы на 850 тысяч рублей. Производители тоже хитрят, отмечают специалисты Роспотребнадзора, информации о содержании в продукте метилового спирта обычно нет. Чаще всего некачественный стеклоомыватель продаётся в местах несанкционированной торговли. Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Покупайте стеклоомывающую жидкость только в проверенных стационарных магазинах. Там, где есть документы на товар, там, где хозсубъекты следят за своим реноме. Обходите стороной стеклоомывающие жидкости, которые продаются на дорогах, у частных лиц – при необходимости в этом случае сложно найти виновника продажи некачественной продукции».





Татьяна Напольских

7 ноября 2018 года







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