Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Уже не «красный день календаря», но шествия и митинг - были. Сегодня - 101-я годовщина Октябрьской Революции.



- Взрослые не поделили дорогу, пострадал ребенок. За минувшие сутки на региональных дорогах произошло 15 ДТП.



- Жидкость с ядовитыми добавками. Сотрудники регионального Роспотребнадзора изъяли 640 литров опасной «незамерзайки».



- Решение проблем, не заходя в кабинеты. По улицам Орла проехал «Губернаторский контроль».



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Вести-Орёл

7 ноября 2018 года







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