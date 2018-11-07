Новости версия для печати Рабочая группа «Губернаторского контроля» проверила работы по благоустройству территорий в Орле Николай Ванифатов: «Все дворы практически уже отремонтированы».



Первой остановкой «Губернаторского контроля» стала улица 1-я Посадская, на которой проводится ремонт проезжей части. Контракт был заключен 7 сентября, срок исполнения 40 дней. Однако произошла задержка из-за аварийных работ, производимых газовой службой - сообщил заказчик. Но, как уверяет, в ближайшее время работы будут завершены.



Также на данном участке к рабочей группе «Губернаторского контроля» обратились жители с просьбой о ремонте тротуара по улицам 1-я Посадская и Гагарина.



В связи с поручением губернатора о комплексном подходе к выполнению ремонтных работ, этот вопрос будет поставлен на контроль.

Алексей Субботин, начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области: «Мы просим УКХ города Орла и администрацию города Орла, подготовить сметную документацию и включить данный объект в программу ремонта следующего года». Затем рабочая группа проверила благоустройство шести дворов в Советском районе.

Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «У нас по городу Орлу из дворов, которые запланированы, осталось два, там доделывается ремонт, готовится к сдаче. Все дворы практически уже отремонтированы, большая часть уже принята, часть подготовлена к сдаче, сейчас идет приемочная комиссия». На данных объектах был проведен ремонт, который включал минимальный перечень работ: дорогу, освещение, урны, лавки. Нареканий в работе подрядчиков обнаружено не было.









Всеволод Трифонов

7 ноября 2018 года







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