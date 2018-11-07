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В Болхове после реконструкции открыли Дом культуры

Ремонт пришел туда по проекту «Культура малой Родины». И здание, постройки 19 века заиграло новыми красками, и новое оборудование закупили - световое, музыкальное и проекционное, словом то, чего не хватало творческим коллективам.

Новый свет и звук в Болховском районном Доме культуры проверили в деле. Первый концерт в отремонтированном ДК посвятили Дню народного единства.
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Дом культуры - это как раз место, где проводятся кружки, секции с детьми и взрослыми. Много творческих коллективов, которые сегодня представляют нашу область на разного уровня выступлениях, вышли из сельских клубов».
Львиная доля обновлений в местном ДК - на сцене. Оборудование - это то, чего не хватало, - признаются сами артисты. Техническая модернизация обошлась в 1 млн 200 тысяч рублей.
Алла Егорова, координатор федерального проекта «Культура малой Родины» в Орловской области «Благодаря партии «Единая Россия» в нашей стране появилась программа с федеральным финансированием, с помощью которой можно приводить в порядок дома культуры не только в муниципальных центрах, но и в самых далеких сельских глубинках».
Шанс на вторую жизнь клубам в прошлом году дал партийный проект «Культура малой Родины». На Орловщине отремонтировали уже 30 ДК. Болховские власти на этом останавливаться не планируют.
Виктор Данилов, глава Болховского района: «Это наш первый проект, но в 2019 году планируется капитальный ремонт еще одного здания сельского клуба. Это будет Багриновский сельский дом культуры».
Всего же в этом году «Культура малой Родины» пришла в 12 районов Орловской области. Отремонтировали 15 клубов. В 2019 году федеральный центр выделяет орловской культуре около 17-ти миллионов рублей. Плюс софинансирование из местных бюджетов.




Надежда Невматулина
7 ноября 2018 года

 


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