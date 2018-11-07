Сегодня в Орловском краеведческом музее вспоминали нашего земляка хирурга, литератора и художника Павла Пясецкого

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среда
7.11.2018
18:32:07
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Сегодня в Орловском краеведческом музее вспоминали нашего земляка хирурга, литератора и художника Павла ПясецкогоВ память о его заслугах открылась выставка, приуроченная к его 175-летию.
На выставке, открывшейся в краеведческом музее, представили публике копии фрагментов панорам с изображением Транссибирской магистрали, которую Пясецкий изготовил в период с 1894 по 1900 годы. Центр экспозиции занимает портрет самого автора, выполненный в наше время по старинной фотографии.
К юбилею известного медика выпустили и открытки с его изображением. Совсем скоро на них появится специально изготовленный к юбилею памятный штемпель. В следующем году планируют переиздать его книгу о защитниках Шипки. Во время войны с Турцией за освобождение Болгарии 1877-1878 гг. Павел Яковлевич был врачом военного госпиталя 9-й пехотной дивизии. 36-й пехотный Орловский и 35-й пехотный Брянский полки дивизии прославились героической обороной Шипкинского перевала. Пясецкий лечил русских воинов – защитников Шипки. Впоследствии он написал мемуары «Два месяца в Габрове».
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