Новости версия для печати В Орёл доставили частицу мощей святителя Луки Одна из главных крымских святынь впервые покинула Симферополь так надолго. Всего она посетит 17 городов России. Верующие знают, что при земной жизни святитель Лука помогал людям как врач и хирург. И сегодня люди обращаются к нему с просьбами избавить от различных болезней и немощи.



Под колокольный звон ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского доставили в Казанский собор Свято-Успенского мужского монастыря Орла. Святыню встречали сотни верующих как в храме, так и за его пределами. Всенощное бдение возглавил митрополит Орловский и Болховский Антоний. Антоний, митрополит Орловский и Болховский: «Первая его мысль была в отношении будущего - это служить людям. А Евангелие - оно же к этому только и призывает: любите друг друга». Он посвятил себя медицине. Одним из первых святитель Лука (в миру - Валентин Войно-Ясенецкий) начал проводить сложные операции на желчных пузырях, желудке, кишечнике, сердце и мозге. Приняв сан, он не перестал врачевать. За веру Лука 11 лет провел в тюрьмах и ссылках. Вернувшись в родной Крым после Великой Отечественной войны, он наладил епархию, и продолжал принимать больных на дому. Было даже поверье: если притронуться к рясе святого, исцеление наступит очень скоро. Верующие обращаются к нему и сегодня. Жить достойно он завещал всем. Внучатый племянник святителя Луки - Владимир Лисичкин в детстве каждое лето проводил у своего деда в Крыму. Сегодня он - учёный, педагог, профессор и биограф святителя. Владимир Лисичкин, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, внучатый племянник святителя Луки (Войно-Ясенецкого): «Самый главный завет: спешите делать добро. Вот это лейтмотив, который проходил во многих беседах с детьми. У него много внучатных племянников, племянниц было». Все дети Луки пошли по его стопам и стали врачами. А сам святитель до конца жизни не оставлял больных. Мощи святого никогда не покидали Симферополь так надолго. 1 октября ковчег прибыл во Владивосток. Орел стал двенадцатым городом, в который доставили святыню. Алексей Паршинцев, руководитель управления по взаимодействию с религиозными организациями Фонда Андрея Первозванного: «Во всех городах достаточно тепло встречают святыню. Очень много людей приходят к святыне. На данный момент за месяц и несколько дней к святыне уже приложилось более 200 тысяч человек». Поклониться мощам святителя Луки орловцы смогут до полудня 9 ноября. Двери Казанского храма Свято-Успенского монастыря открыты с 6 утра до 12 ночи. После святыня отправится в Курск.









Надежда Невматулина

7 ноября 2018 года







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