Новости версия для печати Сегодня известный экономист, государственный деятель и внучатный племянник святителя Луки - Владимир Лисичкин прочёл в Орле лекцию Встреча прошла в Госуниверситете.



Владимир Лисичкин - не только потомок святителя Луки, он автор ряда книг о его жизни. Биографические данные он собирал много лет, побывал во всех тюрьмах, куда был сослан святитель в общей сложности на 11 лет.



По мнению Владимира Лисичкина, жизнь Луки стала отражением жизни всего русского народа. Ведь по сути он - наш современник. Помимо того, что Лука был практикующим врачом, а его монография «Очерки гнойной хирургии» стала практически настольной книгой докторов. Святитель написал много научных и богословских трудов. Его философским взглядам и посвящена книга Владимира Лисичкина «Религия движет науку», презентация которой прошла в ОГУ им. Тургенева.





Надежда Невматулина

7 ноября 2018 года







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