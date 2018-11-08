В Орле ёлочные базары разместятся по 29 адресам

|
|
В Орле ёлочные базары разместятся по 29 адресамЕлочные базары будут работать с 15 по 31 декабря.
Как сообщает
сайт городской администрации, в 2019 году елочные базары появятся по следующим адресам:
- пл. Юности
- пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)
- ул. Пушкина,в районе дома № 20
- ул. 5-го Августа, в районе дома №19
- ул. 3-я Курская, в районе дома №2
- ул. Московская, в районе дома №112
- ул. Л. Толстого, в районе дома №19
- пл. Комсомольская, в районе дома №77
- ул. Комсомольская, (напротив) в районе дома №78-б
- ул. Комсомольская, в районе дома № 106
- ул. Комсомольская, в районе дома №196
- ул. Комсомольская, в районе дома №231
- ул. Комсомольская, в районе дома №242
- ул. Комсомольская, в районе дома №356
- ул. Комсомольская, в районе дома №384
- ул. Планерная, в районе дома №69
- ул. Машкарина, в районе дома №10
- ул. Карачевская,в районе дома №144
- ул. Блынского, в районе дома №2
- ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)
- ул. Раздольная, в районе дома №86
- площадь им. Г. К. Жукова
- ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)
- ул. Полесская, в районе дома №53
- ул. 8 Марта, в районе дома № 19
- ул. Приборостроительная, в районе дома №44
- ул. Октябрьская, в районе дома №120
- Наугорское шоссе, в районе дома №48
- ул. Генерала Родина, в районе дома № 52.