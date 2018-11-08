Новости версия для печати В Орле ёлочные базары разместятся по 29 адресам Елочные базары будут работать с 15 по 31 декабря.



Как сообщает сайт городской администрации, в 2019 году елочные базары появятся по следующим адресам: пл. Юности

пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)

ул. Пушкина,в районе дома № 20

ул. 5-го Августа, в районе дома №19

ул. 3-я Курская, в районе дома №2

ул. Московская, в районе дома №112

ул. Л. Толстого, в районе дома №19

пл. Комсомольская, в районе дома №77

ул. Комсомольская, (напротив) в районе дома №78-б

ул. Комсомольская, в районе дома № 106

ул. Комсомольская, в районе дома №196

ул. Комсомольская, в районе дома №231

ул. Комсомольская, в районе дома №242

ул. Комсомольская, в районе дома №356

ул. Комсомольская, в районе дома №384

ул. Планерная, в районе дома №69

ул. Машкарина, в районе дома №10

ул. Карачевская,в районе дома №144

ул. Блынского, в районе дома №2

ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)

ул. Раздольная, в районе дома №86

площадь им. Г. К. Жукова

ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)

ул. Полесская, в районе дома №53

ул. 8 Марта, в районе дома № 19

ул. Приборостроительная, в районе дома №44

ул. Октябрьская, в районе дома №120

Наугорское шоссе, в районе дома №48

ул. Генерала Родина, в районе дома № 52.





Орловское Информбюро

8 ноября 2018 года







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