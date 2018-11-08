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В Орле ёлочные базары разместятся по 29 адресам

Елочные базары будут работать с 15 по 31 декабря.

Как сообщает сайт городской администрации, в 2019 году елочные базары появятся по следующим адресам:
  • пл. Юности
  • пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)
  • ул. Пушкина,в районе дома № 20
  • ул. 5-го Августа, в районе дома №19
  • ул. 3-я Курская, в районе дома №2
  • ул. Московская, в районе дома №112
  • ул. Л. Толстого, в районе дома №19
  • пл. Комсомольская, в районе дома №77
  • ул. Комсомольская, (напротив) в районе дома №78-б
  • ул. Комсомольская, в районе дома № 106
  • ул. Комсомольская, в районе дома №196
  • ул. Комсомольская, в районе дома №231
  • ул. Комсомольская, в районе дома №242
  • ул. Комсомольская, в районе дома №356
  • ул. Комсомольская, в районе дома №384
  • ул. Планерная, в районе дома №69
  • ул. Машкарина, в районе дома №10
  • ул. Карачевская,в районе дома №144
  • ул. Блынского, в районе дома №2
  • ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)
  • ул. Раздольная, в районе дома №86
  • площадь им. Г. К. Жукова
  • ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)
  • ул. Полесская, в районе дома №53
  • ул. 8 Марта, в районе дома № 19
  • ул. Приборостроительная, в районе дома №44
  • ул. Октябрьская, в районе дома №120
  • Наугорское шоссе, в районе дома №48
  • ул. Генерала Родина, в районе дома № 52.



Орловское Информбюро
8 ноября 2018 года

 


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