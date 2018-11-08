Новости версия для печати Для Орловской области за счет федерального бюджета будет дополнительно приобретено 12 автомобилей скорой медицинской помощи и 39 школьных автобусов Распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства России 5 млрд рублей для дополнительной поставки спецтехники в регионы 27 октября подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.



Всего за счет федерального финансирования планируется приобрести не менее 800 новых автомобилей скорой медицинской помощи и не менее 1200 школьных автобусов, сообщает информационный портал Орловской области. Напомним, что также в Орловскую область поступил передвижной маммографический комплекс, который передан Ливенской центральной районной больнице. Еще один передвижной медицинский комплекс будет закуплен в ближайшее время для нужд районной больницы Новосильского района. Для двух поликлиник города Орла приобретут цифровые флюорографы.





Орловское Информбюро

8 ноября 2018 года







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