Новости версия для печати В Орле при формировании перечня объектов дорожного ремонта на 2019 год учитываются предложения горожан Глава администрации Орла Александр Муромский поручил подчиненным рассмотреть возможность включить в программу «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети» на будущий год участки, которые вызывают нарекания у жителей.



Александру Муромскому в социальных сетях, и некоторые проблемы можно решить в этом сезоне. Обращения касаются и дорог с высокой проходимостью или участков, которые находятся вблизи социальных объектов. Часто поступают обращения по ремонту трамвайных переездов, Обращения с просьбой включить те или иные участки в программу дорожного ремонта поступаютв социальных сетях, и некоторые проблемы можно решить в этом сезоне. Обращения касаются и дорог с высокой проходимостью или участков, которые находятся вблизи социальных объектов. Часто поступают обращения по ремонту трамвайных переездов, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

8 ноября 2018 года







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