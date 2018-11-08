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Сотрудники орловского Роспотребнадзора проверили точки быстрого питания

Киоск на улице МОПРа в Орле - место многолюдное, правда, сама точка общепита вызывает некоторые подозрения - клиенту за обилием красивых фото сытной шаурмы кухня практически не видна. Попасть туда специалистам Роспотребнадзора тоже оказалось не просто - кулинар без разрешения хозяина пускать проверяющих не соглашалась.

Курица, помидоры, огурцы, салат и соус, всё это завернуть в лаваш - таков рецепт классической шаурмы. Правда, восточному фаст-фуду, который готовят здесь, до классического далеко. Откуда берётся мясо, повар объяснить не смогла - никаких сопроводительных документов нет. Также как и на все остальные компоненты. Вообще, из того, что должно быть, отсутствует многое - места для раздельного хранения продуктов и готовых блюд, рабочий инвентарь в необходимом количестве, канализация, водопровод.

Пока мясо жарится, повар отпускает уже готовые беляши и пирожки. Правда их происхождение, как и срок годности, и безопасность подтвердить документально тоже оказалось невозможным.

Предварительные итоги проверки оказались неутешительными, и их будет достаточно для того, чтобы специалисты Роспотребнадзора задумались о приостановке деятельности данного общепита. Что они и намерены делать.

Алина Еровенкова, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Выявлены встречные потоки сырья и готовой продукции, отсутствие документов на сырьё, антисанитарное состояние, отсутствие дезинфицирующих средств, которыми проводится уборка».

Готовую шаурму, как и смывы с рабочей доски, ножей, стенок холодильника, самодельной раковины, рук и одежды повара доставили в независимую лабораторию. Через неделю здесь подтвердят или опровергнут факт безопасности пищи, которую можно купить в ларьке.

Татьяна Махова, заведующая микробиологической лабораторией Испытательного лабораторного центра: «В данном случае шаурма исследуется на бактерии группы кишечных палочек, на золотистый стафилококк, на протей, на патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла. И определяется количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов - раньше это называлось общее микробное число».

Проверки точек продажи восточных блюд будут в Орле продолжаьтся - в соответствии с приказом федеральной службы Роспотребнадзора. Столичные коллеги, кстати, проверили уже больше 250 таких точек. Аналогичные нарушения были обнаружены в половине случаев.