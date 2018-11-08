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Тургенев. Live. Часть 9

Каждый охотник знает… А что мы собственно знаем о самом знаменитом орловском охотнике? Почему Тургенев любил охоту, и что для него это значило?

Как известно, Иван Сергеевич был заядлым охотником и страстным любителем побродить с ружьем по окрестностям. Любовь к охоте он сохранил на всю жизнь.
О своем увлечении Тургенев писал так: «Вообще охота свойственна русскому человеку: дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороха, и пойдет он бродить, в одних лаптях по болотам да по лесам, с утра до вечера»
Марина Бельская, кандидат филологических наук: «Любовь к охоте будущему писателю привил его дядя Николай Тургенев, признанный в округе знатоком лошадей и охотничьих собак, занимавшийся воспитанием мальчика во время его летних каникул в Спасском. Благодаря ему, уже в юношеские годы Тургенев мог назвать себя ружейным охотником. Даже мать Ивана - Варвара Петровна, ранее смотревшая на охотников как на бездельников, прониклась увлечением сына».
С годами увлечение переросло в страсть. Бывало, что Иван Сергеевич целыми сезонами не выпускал из рук ружья, исходил тысячи верст по многим губерниям. В 1837 году Тургенев знакомится с крестьянином – охотником Афанасием Алифановым, который в дальнейшем стал его частым спутником в охоте. 
Марина Бельская, кандидат филологических наук: «Именно Афанасий стал прототипом Ермолая в цикле  «Записки охотника». Писатель привязался к Алифанову, выкупил его за тысячу рублей (по тем временам большие деньги); Афанасий поселился в лесу, в пяти верстах от Спасского. К нему нередко заходил Тургенев. Они говорили об охоте. Рассказ «О соловьях», напечатанный в 1854 году был записан писателем со слов Алифанова». 
Для Ивана Сергеевича охота была не просто хобби, как думают многие. Черты характера и бытовые стороны русских крестьян, он наблюдал не как «барин», а как простой человек. Так писатель собрал обширный и разнообразный материал, столь художественно отраженный  в «Записках Охотника». 
Марина Бельская, кандидат филологических наук: «Летом 1843 года Иван Сергеевич проживал на даче в Павловске, и также много охотился. В этот год он и познакомился с Полиной Виардо. Писателя ей представили следующими словами: «Это молодой русский помещик. Славный охотник и плохой поэт». Муж актрисы - Луи Виардо был, как и Тургенев, страстным охотником. Иван Сергеевич не раз приглашал его поохотиться в окрестностях Петербурга». 
Охотился Тургенев чуть ли не полвека. Пешую охоту Иван Сергеевич предпочитал больше, чем верхом на лошади.  Кстати, писатель охотился исключительно на пернатую дичь.





Всеволод Трифонов
7 ноября 2018 года

 


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