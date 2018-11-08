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четверг
8.11.2018
3:46:15
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Туманное Черноземье. Как долго еще на орловских улицах продержится английская погода?
- Орловскую шаурму разложили на элементы - микробиологические. Роспотребнадзор заинтересовался точками быстрого питания.
- 101 год - с идеями вождя мирового пролетариата.
- Скорая помощь - орловской медицине и образованию.
- Небесный врачеватель и защитник. В Орел доставили мощи святителя Луки.
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