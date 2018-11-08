Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Туманное Черноземье. Как долго еще на орловских улицах продержится английская погода? - Орловскую шаурму разложили на элементы - микробиологические. Роспотребнадзор заинтересовался точками быстрого питания. - 101 год - с идеями вождя мирового пролетариата. - Скорая помощь - орловской медицине и образованию. - Небесный врачеватель и защитник. В Орел доставили мощи святителя Луки.

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Вести-Орёл

7 ноября 2018 года







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