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Состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко и губернатора Орловской области Андрея Клычкова

Андрей Клычков доложил вице-премьеру о мерах по формированию доходной части областной казны, сообщает информационный портал Орловской области.

Губернатор отметил, что в 2018 году удалось значительно снизить размер государственного долга региона и объем расходов на его обслуживание. При этом был реализован целый ряд значимых программ, связанных с жилищным строительством, формированием комфортной городской среды.

Отдельно речь шла о дальнейшем взаимодействии с федеральным центром, в частности, об обеспечении Орловской области дополнительными ресурсами, необходимыми для выполнения важнейших социальных обязательств, поддержки экономической составляющей.