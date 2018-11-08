Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП Из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения.



7 ноября в 00:15 водитель трамвая Т3 СУ (бортовой № 016) следовала по ул. Пушкина. В районе дома №44 по ул. Пушкина произошел наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения трамвая на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко. Госпитализирован.





7 ноября в 21 час водитель т/с «Фиат Дукато» следовал по а/д М-2 Крым. В районе 383 километра произошел наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в областную больницу, после осмотра госпитализирован.





Орловское Информбюро

8 ноября 2018 года







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