За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП

|
четверг
8.11.2018
11:41:56
|
|
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТПИз них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения.
7 ноября в 00:15 водитель трамвая Т3 СУ (бортовой № 016) следовала по ул. Пушкина. В районе дома №44 по ул. Пушкина произошел наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения трамвая на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко. Госпитализирован.
7 ноября в 21 час водитель т/с «Фиат Дукато» следовал по а/д М-2 Крым. В районе 383 километра произошел наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в областную больницу, после осмотра госпитализирован.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта