Новости версия для печати В Орле продолжают орудовать мошенники В отдел полиции № 2 по Заводскому району на днях обратились сразу двое потерпевших, оба – пожилые люди, оба после визита аферистов лишились крупных сумм.



В квартиру этой пенсионерки преступница пришла хорошо подготовленной. Предлог нашла нестандартный – выкуп квартиры. Поэтому слова мошенницы потерпевшую не насторожили.



Под видом осмотра недвижимости гостья так активно перемещалась по квартире, что хозяйке было за ней не поспеть. В какой момент аферистка добралась до припрятанных сбережений, пенсионерка даже не заметила. После визита незнакомки женщина не досчиталась 96 тысяч.



Еще одного пожилого жителя Заводского района мошенницы обманули без особых затей. Схему применили стандартную: прикинулись сотрудницами коммунальных служб и усыпили бдительность хозяина радужными обещаниями.



Изобразив в квартире бурную деятельность, мошенницы сделали вид, что уходят. И только тогда одна из них пустила в ход «главный козырь» - мужчине якобы положена доплата, при этом попросила разменять пять тысяч.



Когда мошенницы поняли, где хранятся сбережения – 34 тысячи рублей, завладеть ими было делом техники.



Полицейские напоминают: проявляйте предельную бдительность и осторожность! Ни под каким предлогом не впускайте в свое жилище незнакомых людей. Не верьте их обещаниям предоставления выплат, бесплатных услуг и товаров. При малейших подозрениях звоните в полицию по телефону 02, с мобильного - 102.



Полицейские отмечают, бдительности, которой по естественным причинам не хватает пенсионерам, зачастую, не достает и очевидцам происходящего. Нередко соседи, которым было бы вполне под силу предотвратить преступление, остаются безучастны к подозрительным визитерам.





Иван Суверин

8 ноября 2018 года







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