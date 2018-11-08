Новости версия для печати Орловские полицейские подвели итоги мероприятия «Пешеход» Оказалось, что пешие участники движения нарушают правила в 4 раза чаще, чем водители.



За пять дней было выявлено 133 нарушения, допущенные водителями, которые не пропустили пешеходов, и 560 нарушений, допущенные пешеходами - это и переход в неположенном месте, и отсутствие светоотражающих элементов в одежде в темное время суток на загородных дорогах. А ведь именно пешеход в ДТП, независимо от того, прав он или нет, получает травмы. С начала года в регионе под колеса автомобилей попало 150 человек. 23 - погибли, 144 - травмированы.





Татьяна Напольских

8 ноября 2018 года







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