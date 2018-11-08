Новости версия для печати В Орловской области продолжается патриотическая акция «Дом со звездой» С 9 по 12 ноября школьники Орла разместят 150 звезд рядом с квартирами ветеранов Великой Отечественной и участников локальных войн.



9 ноября символы доблести и отваги появятся на квартирах 17-ти ветеранов. В субботу, 10 ноября, учащиеся школы №35 вручат звезды еще семи ветеранам Великой Отечественной войны.



Акция «Дом со звездой» стартовала 5 августа, в день 75-летия освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Инициатором возрождения традиции установки пятиконечных звезд на домах и квартирах ветеранов боевых действий выступил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Татьяна Напольских

8 ноября 2018 года







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