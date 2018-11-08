Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Дом со всеми неудобствами и неудобные жильцы... Почему в самом центре города люди оказались одинокими в решении проблем?



- Пешеход не всегда прав. Пешие участники дорожного движения нарушают правила в 4 раза чаще.



- Капитальное вложение в будущих чемпионов. В Свердловском районе на месте пустыря будет стадион.



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Вести-Орёл

8 ноября 2018 года







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