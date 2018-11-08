Новости версия для печати Орловские волонтеры создали особый спектакль для особенных людей Уникальный проект «Слушаем Живопись» создан по мотивам картин орловского художника Ивана Степанова. В стенах реабилитационного центра орловские добровольцы проводят этот спектакль в пятый раз. Необычная постановка создана для людей с нарушением зрения с целью познакомить с недоступным для них ранее искусством - живописью.



Люди с нарушением зрения картины не увидят, но услышат, и с помощью звука полностью погрузятся в мир художников.

Елена Воробьева, педагог дополнительного образования реабилитационного Центра для детей и подростков с ограниченными возможностями: «Картина художника это не просто изображение, это история, и вот мы эту историю перекладываем на аудио-тактильное восприятие. Создателями и участниками являются волонтеры - школьники 10-11 классов. Ребята являются волонтерами нашего Центра и помогают реализовать наши творческие проекты». Каждый волонтер отвечает за одного человека, он его приводит и сажает на стул. Дальше разворачивается непередаваемое действие - развивается история, изображенная на картине. Шум деревьев, запах бабушкиных пирожков, городская суета.

Игорь Понамарев, доброволец, ученик лицея №4: «Мы ходили на экскурсию в библиотеку для слепых, и там нам подкинули идею, мы поняли, что слепые люди не могут видеть такие прекрасные картины, как можем это делать мы, и поэтому мы решили представить им их в другом виде». Это не единственный проект орловских добровольцев. В России 2018 год признан «Волонтерским», и на протяжении всего года проходит конкурс проектов. Инклюзивный театр «Могу» и их постановка «Открытая дверь» вошла в 10 лучших в номинации «Вдохновлен искусством», и теперь до 15 октября проходит народное голосование, где определится тройка лучших проектов.

Елена Воробьева, педагог дополнительного образования реабилитационного Центра для детей и подростков с ограниченными возможностями: «Мы очень просим жителей города Орла помочь нам в голосовании, потому что этот проект удивителен тем, что там участвуют и волонтеры-школьники, и наши особенные дети, которые создали удивительный спектакль». Уже пятого декабря определят победителей конкурса «Добровольцы России». Спектакль «Открытая дверь» от Орловской области единственный в огромном всероссийском списке волонтерских проектов.



Для того чтобы поддержать спектакль орловских волонтеров, достаточно просто зайти на сайт Добровольцы. РФ и проголосовать.









Всеволод Трифонов

8 ноября 2018 года







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