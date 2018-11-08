Новости версия для печати В Орле в реке Цон обнаружили труп мужчины По факту смерти местного жителя проводится доследственная проверка.



Как сообщает сайт регионального следственного комитета, 8 ноября 2018 года в поселке Знаменка Орловского района в реке Цон обнаружено тело мужчины, который, судя по внешним признакам, провел длительное время в воде. По данному факту СК РФ по Орловской области проводится доследственная проверка.



В настоящее время личность мужчины установлена. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Северного района города Орла. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Орловское Информбюро

8 ноября 2018 года







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